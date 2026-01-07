ucraina almeno 7 persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco notturno a dnipro

Nella notte di mercoledì, Dnipro, città dell’Ucraina, è stata colpita da un attacco, secondo quanto comunicato dal Servizio statale di emergenza. Al momento, si registrano almeno sette persone ferite. L’episodio si inserisce nel quadro di tensioni e conflitti che interessano l’area, evidenziando la persistente instabilità nella regione.

Mercoledì notte la città ucraina di Dnipro è stata attaccata, secondo il Servizio statale di emergenza dell’ Ucraina. I servizi di emergenza hanno riferito che s ette persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. In seguito all’attacco sono scoppiati diversi incendi in città, hanno riferito le autorità locali. Sono stati danneggiati condomini e case private, edifici amministrativi, automobili e un gasdotto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

