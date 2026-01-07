Ucraina accordo a Parigi sulle garanzie di sicurezza

A Parigi, alcuni paesi hanno raggiunto un accordo sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Francia e Regno Unito hanno sottoscritto un documento che prevede, tra le altre cose, la possibilità di una forza di pace in caso di tregua. L’intesa rappresenta un passo importante nel processo di stabilizzazione della regione, contribuendo a definire un quadro di sicurezza condiviso.

A Parigi i Paesi "volenterosi" trovano un accordo sulle garanzie di sicurezza per Kiev. Francia e Regno Unito firmano per una possibile forza di pace dopo la tregua.

Ucraina: Nuovo Accordo di Sicurezza dopo il Vertice della Coalizione dei Volenterosi - In un contesto internazionale di crescente tensione, il recente incontro della Coalizione dei Volenterosi a Parigi ha portato a sviluppi significativi per la sicurezza dell’Ucraina. notizie.it

Accordo sull’Ucraina: truppe per la sicurezza. Su Groenlandia, altolà Ue - Al vertice di Parigi garanzie da europei e americani. repubblica.it

#TG2000 - Accordo a Parigi sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco in Ucraina. Gli europei “parteciperanno” con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Firmano Francia e Gran Bretagna. L’Italia conferma il sosteg - facebook.com facebook

#Volenterosi, accordo sull’Ucraina a #Parigi: garanzie americane e truppe per la sicurezza - la Repubblica x.com

