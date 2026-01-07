uccise un ladro a roma carabiniere condannato a 3 anni

Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di reclusione un carabiniere coinvolto nel 2020 in un episodio nel quartiere Eur, durante il quale ha ucciso un uomo di 56 anni, sospettato di furto. La sentenza si basa sulle risultanze dell’indagine e sul procedimento giudiziario riguardante l'intervento delle forze dell'ordine in quella circostanza.

AGI - Il tribunale di Roma ha condannato a 3 anni di reclusione il carabiniere che, a settembre del 2020, ha ucciso con un colpo di pistola un 56enne siriano nel quartiere romano dell'Eur nel corso di un intervento per sventare un furto. Il militare era accusato di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. I pubblici ministeri avevano sollecitato una condanna a 2 anni e mezzo. Il tribunale ha disposto, oltre all' interdizione dai pubblici uffici della durata di 5 anni, il versamento di una provvisionale: 15.000 euro per ogni figlio della vittima e 5.000 euro per ogni fratello, riconoscendo così il danno subito dai familiari del 56enne siriano. 🔗 Leggi su Agi.it

