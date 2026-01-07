Uccise ladro all' Eur carabiniere condannato a 3 anni

Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di reclusione un carabiniere coinvolto nell’uccisione di un 56enne siriano nel quartiere Eur nel 2020, durante un intervento per fermare un furto. La vicenda ha suscitato discussioni sul confine tra legittima difesa e uso della forza, evidenziando le implicazioni legali e sociali di episodi di questo genere.

Il tribunale di Roma ha condannato a 3 anni di reclusione il carabiniere che, a settembre del 2020, ha ucciso con un colpo di pistola un 56enne siriano nel quartiere romano Eur nel corso di un intervento per sventare un furto. Il militare era accusato di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. I pubblici ministeri (pm) avevano sollecitato una condanna a 2 anni e mezzo. Il tribunale ha inoltre disposto, oltre all' interdizione dai pubblici uffici della durata di 5 anni, 15 mila euro di provvisionale per ciascun figlio parte civile e 5 mila euro per ogni fratello. Le motivazioni della sentenza saranno disponibili entro 90 giorni.

