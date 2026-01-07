Uccise ladro a Roma carabiniere condannato a 3 anni

Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di reclusione un carabiniere responsabile dell'uccisione di un ladro, cittadino siriano, avvenuta durante un intervento. La sentenza si basa sulle valutazioni delle circostanze e delle responsabilità nel gesto compiuto. La vicenda ha suscitato attenzione sul ruolo delle forze dell'ordine e sui limiti dell'uso della forza in situazioni di emergenza.

Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di carcere il carabiniere che uccise con un colpo di pistola un ladro, cittadino siriano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

