Uccise la compagna Sabrina Baldini Paleni | si suicida in carcere Franco Pettineo

Franco Pettineo, accusato di aver ucciso la compagna Sabrina Baldini Paleni, si è suicidato nel carcere di Cremona, dove era detenuto in attesa di giudizio. L’episodio, avvenuto il 7 gennaio 2026, chiude una vicenda giudiziaria ancora in corso, suscitando riflessioni sul tema della violenza di genere e delle misure di sicurezza nelle carceri.

Chignolo Po, 7 gennaio 2026 – Si è tolto la vita nel carcere di Cremona, dov'era detenuto in attesa di giudizio per il femminicidio dello scorso 14 marzo alla frazione Lambrinia di Chignolo Po. Franco Pettineo, 52 anni, era stato fermato dai carabinieri lo stesso giorno dell'omicidio, poi confessato, della compagna 56enne Sabrina Baldini Paleni, che lavorava come operatrice sanitaria a Casalpusterlengo, strangolata nella sua casa alla frazione Lambrinia di Chignolo Po. Femminicidio a Milano, l'agguato a Luciana Ronchi: 14 coltellate sferrate da Luigi Morcaldi in 17 secondi L’assassinio. I rapporti tra i due sarebbero stati tesi già da qualche tempo, per divergenze tra l'uomo che voleva trasferirsi nel Cremonese e la donna che voleva restare invece vicino a dove abitano i suoi figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise la compagna Sabrina Baldini Paleni: si suicida in carcere Franco Pettineo Leggi anche: Si è suicidato in carcere Franco Pettineo: aveva strangolato la compagna e rischiava l’ergastolo Leggi anche: Sabrina Baldini Paleni strangolata in casa, in aula i figli della vittima: “Non notiamo pentimento” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Uccise la compagna Sabrina Baldini Paleni: si suicida in carcere Franco Pettineo - Aveva ammesso di aver strangolato la compagna nella casa di Chignolo Po lo scorso 14 marzo: a novembre era iniziato il processo ... ilgiorno.it

Chignolo, tragedia in carcere: si toglie la vita l’uomo che uccise la compagna - A CREMONA Era sotto processo per il femminicidio di Sabrina Baldini Paleni, operatrice sanitaria a Casalpusterlengo ... ilcittadino.it

Si è suicidato in carcere Franco Pettineo: aveva strangolato la compagna e rischiava l’ergastolo - La prossima settimana si sarebbe aperto il processo per l’omicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni, uccisa nel ... fanpage.it

