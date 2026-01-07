US Avellino 1912 e Daishawn Redan | separazione consensuale
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver concluso in modo consensuale il rapporto contrattuale con il calciatore Daishawn Redan. La società ringrazia Redan per il contributo fornito durante il periodo di collaborazione e gli augura successi futuri. La decisione riflette un’operazione di routine volta a riorganizzare la rosa e pianificare le prossime attività sportive.
L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Daishawn Redan.I ringraziamenti della società a RedanLa società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Solofra, inaugurazione Club U.S. Avellino 1912
Leggi anche: U. S. Avellino 1912, Filippo Reale in prestito dalla Roma
Redan lascia il Venezia, è un nuovo giocatore dell'Avellino. I dettagli del trasferimento - Arrivato nei giorni scorsi Raimondo dal Bologna, il Venezia libera un posto tra i suoi attaccanti cedendo l'attaccante olandese Daishawn Redan (23 anni): "Il Venezia FC comunica che è stato definito ... tuttomercatoweb.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.