Tv | Signorini sentito dai pm a Milano ' non ho commesso nessuna violenza' 2
Signorini è stato ascoltato dai pubblici ministeri a Milano in merito a un procedimento giudiziario. La sua deposizione, iniziata alle 10 e terminata alle 14, è stata temporaneamente sospesa a causa di un blackout tecnico. L'uomo ha ribadito di non aver commesso alcuna violenza. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini in corso, che proseguono per chiarire i fatti.
(Adnkronos) - Signorini è entrato in Procura a Milano intorno alle ore 10 ed è uscito alle 14, ma la deposizione è stata interrotta per un breve blackout che ha impedito di stampare il verbale. I giornalisti sono stati tenuti lontani dalla sala dell'interrogatorio, quindi il conduttore televisivo ha lasciato il Palazzo di giustizia da un'uscita laterale. Ai magistrati e al personale della Squadra mobile che lo hanno ascoltato è apparso combattivo, ha risposto con forza e precisione alle accuse e ha elencato elementi per la sua difesa. Un racconto che ora andrà verificato e approfondito proprio a partire da quella che sarà la versione che Medugno fornirà molto presto agli inquirenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Signorini sentito dai pm a Milano: “Non ho commesso nessuna violenza”
Leggi anche: Caso Signorini, Corona sentito dai pm: "Ho parlato per 3 minuti di revenge porn e per un'ora dei reati di Alfonso, ho 100 testimonianze" - VIDEO
Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale. Codacons: Stop anche al Grande Fratello; Alfonso Signorini si sospende da Mediaset: “Calunnie da Corona”; Selezioni al Grande Fratello, indagato Signorini. I pm: “Estorsione e abusi”; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno.
Signorini davanti ai pm, 'da me nessuna violenza né estorsione' - Ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute nella denuncia dell'ex concorrente del Grande ... notizie.tiscali.it
Signorini ai pm: "Da me nessuna violenza né estorsione" - indagato dopo la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Gf vip, e sentito oggi dai pm di Milano - msn.com
Signorini sentito dai pm a Milano: "Non ho commesso nessuna violenza" - Alfonso Signorini è stato sentito per circa tre ore in procura a Milano, oggi 7 gennaio 2026, per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo ... msn.com
«Ho sentito Alfonso Signorini, è tranquillo, assolutamente tranquillo. Ci ho parlato per diverse ore», ha dichiarato il suo avvocato, Domenico Aiello. Una frase che fotografa lo stato d’animo del conduttore, dopo che la Procura di Milano ha aperto un’indagine s - facebook.com facebook
L’ex agente fotografico, sentito dai pm, annuncia le prime denunce per il conduttore che avrebbe chiesto sesso agli aspiranti famosi. di @amendolaraf x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.