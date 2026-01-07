Tv | Signorini sentito dai pm a Milano ' non ho commesso nessuna violenza' 2

Signorini è stato ascoltato dai pubblici ministeri a Milano in merito a un procedimento giudiziario. La sua deposizione, iniziata alle 10 e terminata alle 14, è stata temporaneamente sospesa a causa di un blackout tecnico. L'uomo ha ribadito di non aver commesso alcuna violenza. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini in corso, che proseguono per chiarire i fatti.

(Adnkronos) - Signorini è entrato in Procura a Milano intorno alle ore 10 ed è uscito alle 14, ma la deposizione è stata interrotta per un breve blackout che ha impedito di stampare il verbale. I giornalisti sono stati tenuti lontani dalla sala dell'interrogatorio, quindi il conduttore televisivo ha lasciato il Palazzo di giustizia da un'uscita laterale. Ai magistrati e al personale della Squadra mobile che lo hanno ascoltato è apparso combattivo, ha risposto con forza e precisione alle accuse e ha elencato elementi per la sua difesa. Un racconto che ora andrà verificato e approfondito proprio a partire da quella che sarà la versione che Medugno fornirà molto presto agli inquirenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

