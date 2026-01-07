TuttoRally di gennaio 2026 | numero 479

TuttoRally di gennaio 2026, numero 479, presenta una panoramica completa sui principali eventi e novità del rally. La rivista approfondisce il Rally di Monte-Carlo, analizza le regole WRC, confronta le caratteristiche del CIAR e dedica uno spazio ai risultati delle Coppe Italia e Rally di Zona. Un aggiornamento essenziale per appassionati e addetti ai lavori per iniziare il nuovo anno con informazioni precise e dettagliate.

Monte-Carlo apre la stagione e TuttoRally di gennaio 2026 apre il nuovo anno con una guida completa al Rallye più importante, l'analisi delle regole WRC, il confronto tecnico sul CIAR e un grande dossier dedicato ai vincitori di Coppa Italia e Coppa Rally di Zona. Attualità, numeri e visione si intrecciano con la memoria del . WRC – Gli iscritti al Rallye Monte-Carlo 2026; Le interruzioni storiche del Rally di Italia. TUTTORALLY DI GENNAIO 2026 ANTICIPA Il numero di TuttoRally di gennaio 2026 anticipa l'uscita in edicola all'8-10 gennaio per agevolare i preparativi per il Rallye Monte-Carlo.

