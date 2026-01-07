Dopo il vertice a Parigi, si delineano le basi dell’Europa in Ucraina, con focus sulla deterrenza e il sostegno militare. Tuttavia, la mancanza di un cessate il fuoco russo rimane una sfida significativa. Mentre si preparano interventi concreti, resta importante monitorare gli sviluppi e le decisioni che influenzeranno la stabilità della regione.

Parigi, il giorno dopo del vertice dei volenterosi, fa rima con decisioni per sostenere la deterrenza. Quelle che Francia, Regno Unito e Germania sembrano pronte a prendere alla voce basi in Ucraina. I Paesi membri della coalizione si sono detti pronti, in caso di cessate il fuoco, a fornire truppe a Kyiv se avessero la garanzia che gli Stati Uniti avrebbero scoraggiato ulteriori attacchi russi. In modo particolare la dichiarazione di Parigi spiega che la possibilità reale di schierare una forza multinazionale in Ucraina e di partecipare al monitoraggio del cessate il fuoco, sotto la “leadership” americana, una volta raggiunto un accordo di pace con la Russia, è il passo su cui l’Ue concorda. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tutto pronto per basi Ue in Ucraina? Ma senza il cessate fuoco russo…

Leggi anche: Ucraina, Meloni ribadisce importanza unità Ue-Usa per cessate il fuoco

Leggi anche: Ucraina, rinviato l'incontro Rubio-Lavrov di giovedì, ministro degli Esteri russo: "Contrari a cessate il fuoco immediato"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tutto pronto per basi Ue in Ucraina? Ma senza il cessate fuoco russo… - Parigi, il giorno dopo del vertice dei volenterosi, fa rima con decisioni per sostenere la deterrenza. formiche.net