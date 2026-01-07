Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric proprietari del Constellation di Crans-Montana

Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation a Crans-Montana, sono coinvolti nelle indagini relative alla strage di Capodanno. La loro attività si estende tra Svizzera e Costa Azzurra, rappresentando un importante insieme di interessi economici nella regione. Questa relazione tra affari e vicende giudiziarie evidenzia la complessità della loro posizione e il ruolo delle loro imprese nel contesto locale.

Gli indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric, possiedono un imperio economico che si estende tra la Svizzera e la Costa Azzurra. I guai con la giustizia francese riguardano vecchie accuse di truffa e prostituzione, mentre oggi i coniugi si trovano nel mirino della procura cantonale per omicio plurimo, lesioni personali e incendio colposo. Occhio vispo e fisico minuto, Jacques, soprannominato "le Corse", ha 49 anni e vive nel Cantone Vallese da oltre dieci anni. Con lui, la moglie Jessica Maric, 39 anni, nata in Corsica e cresciuta in Costa Azzurra, universitaria a Monaco e figlia di un vigile del fuoco di Cannes, oggi gestisce con lui il network di locali e società tra Svizzera e Francia.

Moretti e la moglie, gli affari a Crans Montana: le Constellation comprato per oltre un milione, i circoli "giusti" e la villa vista Cervino - Questa la strategia d'affari dei coniugi Moretti, i proprietari del Constellation di Crans ... msn.com

Gli affari di Jacques e Jessica Moretti: quattro locali «affittati e comprati», i mutui milionari e il carcere. Chi sono davvero - Sulla loro coscienza, a prescindere dalle responsabilità penali, avranno comunque per sempre la vita di 47 persone, in gran parte ragazzini minorenni. msn.com

