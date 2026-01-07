Tutti gli affari di Jacques e Jessica Moretti proprietari del Constellation | ristoranti disco-bar e immobili a Cannes

Jacques e Jessica Moretti sono i titolari del Constellation, con attività che spaziano tra ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes. Possiedono quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurra. Recentemente, sono stati coinvolti in questioni legali in Francia, tra cui accuse di truffa e prostituzione, che hanno attirato l’attenzione mediatica sulla loro figura e sulle loro attività.

Quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurr, i guai con la giustizia francese: truffa e prostituzione. Loro: «Siamo devastati, non ci sottrarremo alle responsabilità».

Gli affari di Jacques e Jessica Moretti: quattro locali «affittati e comprati», i mutui milionari e il carcere. Chi sono davvero - Sulla loro coscienza, a prescindere dalle responsabilità penali, avranno comunque per sempre la vita di 47 persone, in gran parte ragazzini minorenni. msn.com

Incendio Crans-Montana, gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric: l’impero dei proprietari del Le Constellation - Montana, gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric: l’impero dei proprietari del locale Le Constellation ... mam-e.it

