tumore al seno screening gratuito per le donne modenesi tra i 25 e i 44 anni

La città di Modena, in risposta all’interesse crescente, annuncia il proseguimento del progetto

Modena, vista la risposta positiva nel 2025 da parte delle aziende e delle donne del territorio, su richiesta delle stesse cittadine, con grande piacere la nostra organizzazione "Salute in comune" comunica l'attivazione, per il secondo anno consecutivo, del progetto "Prevenzione tumore al seno". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

