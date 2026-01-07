L’ultima notizia di Tuttosport ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati. Con un messaggio di ottimismo e determinazione, il tifoso della Juventus esprime la sua volontà di continuare a credere nella squadra, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento tranquillo e concentrato per affrontare le sfide future. Un segno di fiducia e di desiderio di vittoria, anche nei momenti più complessi.

2026-01-07 00:38:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Un grande abbraccio per ripartire. Dopo il gol di David i giocatori della Juve e Spalleti si sono raccolti insieme intorno al canadese per fargli sentire la propria vicinanza dopo il rigore sbagliato contro il Lecce. Un forte segno di senso del gruppo, che contro il Sassuolo ha dimostrato ancora una volta i passi in avanti. E a confermare questo spirito ci hanno pensato anche Thuram e Miretti nel post partita. Ma anche l’ex Lille ha preso parola e ha parlato del suo momento e del penalty fallito. David e Miretti, le parole dopo Sassuolo-Juve. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Tutto tranquillo, segno perché voglio vincere con la Juve”

Leggi anche: TS – “A Yildiz voglio bene come a un figlio. Juve, possiamo andare anche primi se…”

Leggi anche: Grande Fratello, Domenico D'Alterio sull'incontro con la compagna Valentina: "Voglio stare tranquillo" (VIDEO)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Ti senti tranquillo perché pensi di aver fatto tutto il possibile per proteggerti Anch’io. Fino a quando qualcuno mi ha mostrato ciò che non volevo vedere." C’è una cosa peggiore del non essere protetti: credere di esserlo. Mi reputavo una persona attenta. Pre - facebook.com facebook