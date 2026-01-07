Dopo il pareggio con il Lecce, la Juventus torna alla vittoria battendo il Sassuolo in trasferta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno mostrato solidità e determinazione in una partita complessa, confermando il buon stato di forma. La prestazione fornisce indicazioni positive per il proseguo del campionato, sottolineando la capacità della squadra di affrontare sfide difficili con equilibrio e compattezza.

2026-01-07 12:29:00 Arrivano conferme da Tuttosport: La Juve vince e convince contro il Sassuolo, spazza via l’amarezza del pari col Lecce e sforna una prestazione importante su un campo molto difficile. Al Mapei, però, si è vista tutta la differenza di una squadra ritrovata sotto la cura Spalletti e con giocatori rinati proprio dall’entusiasmo e dalla continuità ritrovata in termini di risultati. Basti vedere la prestazione di Miretti, la solidità di Koopmeiners in difesa o ancora le giocate di Locatelli in mediana. E proprio sotto questo aspetto si apre l’analisi su Sky Sport da parte di Gotti e Marocchi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – l’analisi Sky dopo il Sassuolo

Leggi anche: Bologna Rossoblù: Analisi delle Due Questioni Emergenti dopo il Pari nel Derby con il Sassuolo

Leggi anche: Allegri non prepara nulla? Analisi Milan-Sassuolo 2-2: il peggior Rabiot

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'analisi del vice allenatore dei salentini dopo la sconfitta interna contro i capitolini. - facebook.com facebook

La cronaca non ha le tempistiche dell'analisi scientifica. Per questo, dopo le dichiarazioni di trump sul teatro Artico, anticipo l'uscita del pezzo che avevo programmato di proporre domani. Prima di lasciarsi coinvolgere da tifo, consiglio la lettura sui miei canali. x.com