Trump vuole la Groenlandia è pronto anche ad acquistarla Sullo sfondo l' opzione militare

Il segretario di Stato Marco Rubio ha commentato le recenti dichiarazioni degli Stati Uniti sulla Groenlandia, specificando che non si prevedono azioni militari imminenti. Secondo il Wall Street Journal, l'amministrazione statunitense valuta la possibilità di acquistare l'isola dalla Danimarca, senza intenzioni di invadere. Queste discussioni riflettono un interesse strategico e commerciale, mantenendo un dialogo aperto sulla questione.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto ai legislatori che le recenti minacce dell'amministrazione contro la Groenlandia non indicano un'invasione imminente e che l'obiettivo è acquistare l'isola dalla Danimarca: lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza delle discussioni. Le dichiarazioni di Rubio sono arrivate durante un briefing di alti funzionari dell'amministrazione alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

