Trump vuole la Groenlandia | acquisto pressioni e lo scontro con l’Europa
Negli ultimi tempi, si intensificano le voci riguardanti l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia. Donald Trump avrebbe manifestato l’intenzione di negoziare un possibile acquisto dell’isola, suscitando reazioni a livello internazionale. Questa questione si inserisce in un contesto di tensioni tra Stati Uniti ed Europa, evidenziando le dinamiche geopolitiche legate alle risorse e alla posizione strategica della Groenlandia.
Donald Trump fa sul serio. Dopo anni di battute liquidate come provocazioni, l’ipotesi di una Groenlandia sotto controllo americano torna prepotentemente al centro dell’agenda geopolitica, alimentata da indiscrezioni sempre più circostanziate provenienti da Washington. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’obiettivo dell’amministrazione non sarebbe un’invasione militare imminente, bensì l’acquisto dell’isola dalla Danimarca. A rassicurare il Congresso, almeno nei toni, è stato il segretario di Stato Marco Rubio. Durante un briefing riservato ai leader parlamentari, Rubio avrebbe spiegato che le recenti dichiarazioni aggressive non vanno lette come il preludio a un’azione armata, ma come parte di una strategia per arrivare a una soluzione negoziata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Perché Trump vuole conquistare la Groenlandia: Cina, USA e la guerra silenziosa dell’Artico
