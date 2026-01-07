Trump vuole a Caracas la lotta al narcotraffico ma senza regime change
Trump mira a combattere il narcotraffico a Caracas senza promuovere un cambio di regime, valutando la riapertura dell’ambasciata americana. Le recenti dichiarazioni del presidente statunitense sottolineano la volontà di collaborare con le autorità venezuelane, in particolare con Delcy Rodríguez, per facilitare una transizione pacifica e coordinata. Questa strategia si distingue da approcci più interventisti, puntando a un dialogo diretto e mirato alla stabilità nella regione.
Nell’anticipare che l’ambasciata americana a Caracas potrebbe essere riaperta e riguardo alle continue assicurazioni di Trump secondo cui Delcy Rodríguez starebbe “collaborando” alla transizione,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
