Trump | ‘Russia e Cina non hanno paura di una Nato senza Usa’

Donald Trump ha dichiarato che Russia e Cina non temono una NATO priva degli Stati Uniti, ritenendo che la presenza americana sia fondamentale e che la NATO potrebbe non intervenire in caso di necessità senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. La sua opinione solleva considerazioni sul ruolo e l’efficacia dell’Alleanza Atlantica in un contesto geopolitico in evoluzione.

"La Russia e la Cina non hanno alcuna paura della Nato senza gli Stati Uniti e dubito che la Nato sarebbe lì per noi se ne avessimo davvero bisogno" Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "Saremo sempre al fianco della Nato, anche se loro non ci saranno più per noi. L'unica nazione che Cina.

