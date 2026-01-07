Trump | Nessuno può sconfiggerci nessuno
L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che la capacità militare degli Stati Uniti è insuperabile, sottolineando l’intenzione di aumentare la produzione delle armi. In un discorso, ha affermato che nessuno può sconfiggere gli Stati Uniti e ha evidenziato la qualità superiore delle loro attrezzature. Questa dichiarazione riflette l’impegno a rafforzare la potenza militare del paese e a mantenere la leadership nel settore.
''Nessuno ha la qualità delle nostre armi, inizieremo a produrle molto più velocemente'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Sono piuttosto nervosi gli europei dopo le ultime uscite del presidente Trump, che anche oggi ha parlato della forza militare degli Stati Uniti, dopo averci fatto sapere che gli serve la Groenlandia. “ Nessuno può sconfiggerci” ha detto in un incontro con i parlam - facebook.com facebook
