Trump | Nessuno può sconfiggerci nessuno

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che la capacità militare degli Stati Uniti è insuperabile, sottolineando l’intenzione di aumentare la produzione delle armi. In un discorso, ha affermato che nessuno può sconfiggere gli Stati Uniti e ha evidenziato la qualità superiore delle loro attrezzature. Questa dichiarazione riflette l’impegno a rafforzare la potenza militare del paese e a mantenere la leadership nel settore.

''Nessuno ha la qualità delle nostre armi, inizieremo a produrle molto più velocemente'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

