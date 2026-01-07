Trump | Nessuno può sconfiggerci nessuno

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che la capacità militare degli Stati Uniti è insuperabile, sottolineando l’intenzione di aumentare la produzione delle armi. In un discorso, ha affermato che nessuno può sconfiggere gli Stati Uniti e ha evidenziato la qualità superiore delle loro attrezzature. Questa dichiarazione riflette l’impegno a rafforzare la potenza militare del paese e a mantenere la leadership nel settore.

