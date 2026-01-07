Trump Meloni e la Groenlandia dietro la nota europea dura ma misurata c’è una regia discreta | il Quirinale - RETROSCENA ESCLUSIVO
Un'analisi approfondita rivela come il Quirinale abbia svolto un ruolo discreto nella gestione della posizione europea sulla Groenlandia. Attraverso una strategia di equilibrio tra fermezza e prudenza, il Colle ha indirizzato le scelte del governo italiano, contribuendo a definire un approccio misurato e ponderato. Questo retroscena esclusivo svela le dinamiche invisibili che si celano dietro le dichiarazioni pubbliche e le decisioni politiche europee.
Il Colle ha guidato la mano del governo calibrando fermezza e prudenza senza clamore Dietro la nota europea che difende la sovranità danese sulla Groenlandia c’è molto più di quanto sembri. Giorgia Meloni non l’ha firmata per caso. La scelta appare insolita, quasi inattesa, ma chi segue le di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
