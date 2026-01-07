Trump | Maduro imitava il mio ballo ma è un uomo violento Ha ucciso milioni di persone – Il video

In un intervento recente, Donald Trump ha criticato Nicolás Maduro, affermando che il leader venezuelano ha imitato i suoi movimenti di ballo, ma sottolineando che si tratta di un uomo violento responsabile di gravi conseguenze, tra cui la perdita di milioni di vite umane. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando le divergenze tra le due figure e i loro ruoli nella regione.

(Agenzia Vista) Washigton DC, 06 gennaio 2026 “Maduro è un uomo violento. Ha imitato i miei balli ogni tanto. Ma rimane un uomo violento, ha ucciso milioni di persone. Loro hanno una camera di tortura al centro di Caracas. Lui torturava persone. Ci sono persone con i cartelli 'Free Maduro'. Chiedi loro il motivo e non lo sanno, ti dicono che dovrebbe essere libero”. Così Donald Trump da una conferenza stampa su Nicolas Maduro. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

