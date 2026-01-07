Trump imita un’atleta transgender | il video virale del siparietto che neppure sua moglie sopporta

Durante un evento dei repubblicani alla Camera dei Rappresentanti, Donald Trump ha eseguito un’imitazione di un’atleta transgender nel contesto di una competizione sportiva. Il video del siparietto, che ha attirato molta attenzione, ha suscitato reazioni controverse e ha diviso l’opinione pubblica. La scena, anche criticata dalla stessa moglie di Trump, ha acceso nuovamente il dibattito sui temi dell’identità di genere nello sport.

Durante il ritiro politico dei repubblicani alla Camera dei Rappresentanti, il presidente Donald Trump ha offerto una performance che ha fatto discutere: un'imitazione di una sollevatrice di pesi transgender in competizione contro atlete biologicamente donne. La scena, catturata in video martedì scorso, ha visto il presidente USA utilizzare gesti, espressioni e versetti per rappresentare quello che considera un vantaggio ingiusto nello sport femminile. Un video che sembrerebbe in AI, tanto che è surreale, ma non lo è.

