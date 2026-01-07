Trump | Il Venezuela consegnerà agli Usa 50 milioni di barili di petrolio

Da today.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo dichiarazioni recenti, il Venezuela si impegna a consegnare agli Stati Uniti tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio. La consegna sarebbe immediata, rappresentando un passo significativo nelle relazioni energetiche tra i due paesi. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sul mercato globale del petrolio e sulla collaborazione tra Caracas e Washington.

Tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio verranno "immediatamente" consegnati da Caracas a Washington. È il primo risultato che Donald Trump prevede di incassare dal Venezuela dopo che le forze statunitensi hanno spodestato il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Dall'annuncio, fatto dal. 🔗 Leggi su Today.it

trump il venezuela consegner224 agli usa 50 milioni di barili di petrolio

© Today.it - Trump: "Il Venezuela consegnerà agli Usa 50 milioni di barili di petrolio"

Leggi anche: Venezuela, Trump: “Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio” – La diretta

Leggi anche: Venezuela consegnerà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Usa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Venezuela Trump | Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio – La diretta; Venezuela consegnerà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Usa.

trump venezuela consegner224 agliVenezuela, Trump: “Agli Usa subito tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio” - Donald Trump annuncia che il Venezuela consegnerà petrolio agli USA dopo l'operazione militare che ha deposto Maduro ... ilfattoquotidiano.it

trump venezuela consegner224 agliVenezuela: Trump, consegnera' agli Usa fino a 50 milioni di petrolio - Sara' venduto e Washington controllera' i ricavi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

trump venezuela consegner224 agliVenezuela, Trump: “Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio” – La diretta - "Sono lieto di annunciare che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio di alta ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.