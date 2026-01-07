Trump | Il Venezuela consegnerà agli Usa 50 milioni di barili di petrolio

Secondo dichiarazioni recenti, il Venezuela si impegna a consegnare agli Stati Uniti tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio. La consegna sarebbe immediata, rappresentando un passo significativo nelle relazioni energetiche tra i due paesi. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sul mercato globale del petrolio e sulla collaborazione tra Caracas e Washington.

Tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio verranno "immediatamente" consegnati da Caracas a Washington. È il primo risultato che Donald Trump prevede di incassare dal Venezuela dopo che le forze statunitensi hanno spodestato il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Venezuela: Trump, consegnera' agli Usa fino a 50 milioni di petrolio - Sara' venduto e Washington controllera' i ricavi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Venezuela, Trump: “Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio” – La diretta - "Sono lieto di annunciare che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio di alta ... msn.com

