Durante la 31ª edizione dei Critics Choice Awards, Jimmy Kimmel ha commentato la situazione politica attuale, sottolineando le critiche rivolte a Donald Trump e Nicolás Maduro. Premiato come miglior talk show per “Jimmy Kimmel Live!”, Kimmel ha annunciato il suo interesse nel discutere le recenti vicende politiche, evidenziando come entrambe le figure siano al centro di controversie e discussioni pubbliche.

Alla 31esima edizione dei Critics Choice Awards, Jimmy Kimmel, premiato per il Miglior talk show per il suo “Jimmy Kimmel Live!”, lo aveva preannunciato: “Non vedo l’ora di tornare in trasmissione per parlare di quello che sta combinando Trump”. Così come promesso il conduttore è apparso e ha lanciato un durissimo attacco in merito all’ultimo raid americano in Venezuela: “Sì, Trump è un criminale e un dittatore che ha portato il suo Paese alla rovina finanziaria, mentre lui e la sua famiglia si sono riempiti le tasche, ma Maduro non è un santo “. Una presa di posizione netta. Gli attriti tra il comico e conduttore e il presidente americano non sono una novità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump è un criminale e un dittatore che ha portato il suo Paese alla rovina finanziaria, ma Maduro non è un santo”: Jimmy Kimmel durissimo dopo l’attacco in Venezuela

Leggi anche: Jimmy Kimmel e l’attacco a Trump sulla cattura di Maduro: “Criminale e dittatore, ma anche Maduro non è un santo”

Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Governeremo noi il Paese fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno». Ma il regime di Caracas: «Pronti a resistere»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Jimmy Kimmel e l’attacco a Trump sulla cattura di Maduro: “Criminale e dittatore, ma anche Maduro non è un santo” - Jimmy Kimmel, dopo la vittoria dei Critics Choice Awards, torna in onda con il suo show che apre commentando l'arresto di Maduro ... fanpage.it

Elezioni Usa, Biden attacca Trump: "Un criminale che punta alla Casa Bianca" - "Donald Trump dice che vuole essere 'un dittatore al primo giorno', la minaccia che rappresenta è peggiore di quella del 2016". tg24.sky.it

Trump contro Zelensky, il governo Usa invita Kiev ad abbassare i toni. Parigi: “Qui l’unico dittatore è Putin”. Macron chiama Kiev - Non è un linguaggio che ci appartiene ma non dobbiamo entrare in polemica”. quotidiano.net

Pisa vs Como tonight "Trump criminale: giù le mani dall'America Latina" - facebook.com facebook

Pisa vs Como tonight "Trump criminale: giù le mani dall'America Latina" x.com