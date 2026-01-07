Trump dà consigli alla NFL | Ingaggiate subito coach Harbaugh

Donald Trump si è espresso recentemente sulla situazione della NFL, consigliando di ingaggiare rapidamente l’allenatore John Harbaugh. Le sue parole, seppur semplici, attirano l’attenzione sul mercato delle squadre di football americano. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di continue voci e analisi sul futuro delle franchigie e sulla gestione dei coach nel campionato.

(Adnkronos) – "Ingaggiate John Harbaugh, in fretta!". Donald Trump piomba nel mercato della National Football League e regala consigli, per la verità nemmeno troppo originali. Il presidente degli Stati Uniti, come tutti appassionati di football, è rimasto sorpreso dal licenziamento di John Harbaugh: i Baltimore Ravens hanno esonerato il coach dopo la mancata qualificazione ai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Usa, Trump alla NFL: l'accoglienza allo stadio tra fischi e applausi Leggi anche: Perché Donald Trump era alla partita della NFL durante la chiusura del governo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Trump: «Consigli matrimoniali a Macron? Si assicuri che la porta sia chiusa» - Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca con Elon Musk a chi gli ... video.corriere.it Revoca finanziamenti di Donald Trump causa scioglimento del PBS Il consiglio di amministrazione del Public Broadcasting Service (PBS) ha votato il 5 gennaio per sciogliere l'organizzazione, poiché il Congresso, in base all'ordine esecutivo del Presidente st - facebook.com facebook Mi chiedo cosa attenda la Presidente del Consiglio a chiamare la premier danese (e a farlo sapere) per manifestarle la piena solidarietà e il sostegno dell’Italia a un suo partner europeo, minacciato dalle dichiarazioni annessioniste di Trump e del suo entoura x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.