Truffa del resto al bar nei guai un 35enne

Un uomo di 35 anni è finito nei guai dopo essere stato vittima di una truffa presso un bar. Dopo aver pagato due volte un pezzo di ricambio per la sua auto, l’articolo non è mai stato consegnato e i soldi sono scomparsi. L’episodio evidenzia i rischi delle transazioni fraudolente e la necessità di attenzione nelle operazioni online e offline.

Paga per due volte un pezzo di ricambio della sua auto, ma l'articolo richiesto non arriva mai e i soldi sono spariti nel nulla. Vittima della truffa è un 78enne di Pollenza. E a cadere nella trappola di un malintenzionato è stata pure la titolare di un bar pollentino, raggirata con la tecnica del resto. Ma dopo le denunce delle vittime, i responsabili sono stati individuati. Nel primo caso, l'autore della turffa online è un uomo di 59 anni, residente a Napoli e già noto alle forze dell'ordine. La vittima, interessata all'acquisto di un ricambio per la propria auto, ha visto una pubblicità sul sito internet di una ditta di autodemolizioni con l'articolo che gli interessava.

