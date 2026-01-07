Truffa del finto carabiniere | arrestato 14enne a Catania trovate anche armi da fuoco

A Catania, i carabinieri hanno arrestato un 14enne residente nel quartiere Nesima, coinvolto in una truffa con il metodo del finto carabiniere. Durante l’operazione, sono state sequestrate anche armi da fuoco illegalmente detenute. L’indagine evidenzia le preoccupanti attività di un minore, sottolineando l’importanza di vigilare sui giovani e sulle minacce alle sicurezza pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato un minorenne del quartiere Nesima. I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un ragazzo di 14 anni, residente nella zona, ritenuto responsabile di una truffa aggravata con il cosiddetto “metodo del finto carabiniere” e di detenzione illegale di armi da fuoco. L’operazione è scattata al termine di un’indagine partita dopo una truffa avvenuta nel Messinese ai danni di due cittadini, durante la quale erano state sottratte anche armi regolarmente detenute dalle vittime. Le indagini: telecamere e dati digitali decisivi. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire con precisione le fasi della truffa e gli spostamenti del giovane grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e all’ incrocio di dati digitali e informativi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Truffa del finto carabiniere: arrestato 14enne a Catania, trovate anche armi da fuoco Leggi anche: Coinvolto in una truffa del "finto carabiniere" e trovato in possesso di armi: arrestato 14enne Leggi anche: Truffa del "finto carabiniere" in trasferta: coinvolto anche un minore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Frosinone, tentata truffa a un’anziana: finto carabiniere prova a entrare in casa; Rezzato, finto Carabiniere truffa un anziano, ma finisce in manette; Maxi truffa a pensionati. Via dal conto 50mila euro; Il finto rapimento per inscenare la truffa: arrestate otto persone. Truffa del 'finto carabiniere', 14enne arrestato a Catania - Un14enne è stato arrestati da militari dell'Armai del comando provinciale di Catania e della Stazione di Nesima per truffa aggravata, commessa con il cosiddetto metodo del 'finto carabiniere', e per p ... ansa.it

Dalla truffa del finto carabiniere alle armi in casa: arrestato 14enne - Dalla truffa del finto carabiniere alle armi in casa: è un curriculum già nutrito quello di un 14enne catanese. meridionews.it

Catania Nesima. Dalla truffa al nascondiglio sotterraneo: così i Carabinieri sono risaliti al giovane e lo hanno arrestato - Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel contrasto alla circolazione illegale di armi e nel rafforzamento delle attività di prevenzione sul territorio, con ... libertasicilia.it

https://www.avellinozon.it/cronaca/parolise-av-truffa-del-finto-nipote-i-carabinieri-arrestano-in-flagranza-i-presunti-responsabili/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.