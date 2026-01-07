Tricolore Mattarella | incarna valori Carta Costituzionale

Il 7 gennaio ricorre il 229° anniversario del Tricolore, simbolo della nostra identità nazionale. Questa giornata è un’occasione per ricordare i valori fondamentali della Carta Costituzionale, che il nostro Paese ha condiviso e tutelato nel tempo. Il Tricolore rappresenta unità, libertà e democrazia, principi alla base della storia e della cultura italiana. Un momento di riflessione sul ruolo di questi simboli nella definizione della nostra identità collettiva.

Roma, 7 gen. (askanews) – “Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria. Il Tricolore ha sventolato con la spinta dei venti rivoluzionari nella Repubblica Cispadana, nel 1797. Attraversando successivamente l’epopea risorgimentale, divenne nel 1861 la Bandiera del Regno d’Italia. Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese”. E’ quanto afferma in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Emblema della Repubblica, è elemento che contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze Armate alle sedi diplomatiche all’estero, alle competizioni sportive, l’identità italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Colle: Tricolore incarna unità, libertà Leggi anche: Meloni celebra la Giornata del Tricolore: “Onore alla nostra Patria e ai valori della Costituzione” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Giornata del Tricolore, Mattarella: “Simbolo della Patria, incarna i valori della Costituzione” - ROMA – “Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria. dire.it

