Tricolore | Conte ' difendiamo Repubblica indivisibile e solidale serva di nessuno'

In occasione del giorno del Tricolore, è importante ricordare i valori fondamentali che uniscono il nostro Paese. La Repubblica italiana si fonda sull’indivisibilità e solidarietà, principi che devono guidarci nel tutelare la nostra identità e i nostri ideali. Rafforzare il senso di unità è un gesto di rispetto verso la storia e le istituzioni che ci rappresentano, mantenendo saldo il nostro impegno per una nazione forte e coesa.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Nella giornata del Tricolore stringiamoci forti attorno alla nostra bandiera, ai valori che ci siamo dati per restare uniti. Un'Italia serva di nessuno, che antepone il diritto e i diritti di ciascuno al privilegio del più forte, del più potente. Una Repubblica indivisibile, solidale con chi resta indietro e cerca riscatto. Difendiamo tutto questo, con un nuovo e più forte impegno. Ogni giorno". Lo scrive il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social.

