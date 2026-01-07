Tricolore Conte | difendiamo i valori di un’Italia serva di nessuno
In occasione della giornata del Tricolore, è importante riaffermare i principi che uniscono l’Italia. La nostra bandiera rappresenta i valori di libertà, solidarietà e identità condivisa. È un momento per riflettere sulla nostra storia e rafforzare il senso di appartenenza, mantenendo saldi i principi fondamentali che ci caratterizzano come nazione. Difendere questi valori significa preservare l’unità e l’autonomia del nostro Paese.
Roma, 7 gen. (askanews) – “Nella giornata del Tricolore stringiamoci forti attorno alla nostra bandiera, ai valori che ci siamo dati per restare uniti. Un’Italia serva di nessuno, che antepone il diritto e i diritti di ciascuno al privilegio del più forte, del più potente. Una Repubblica indivisibile, solidale con chi resta indietro e cerca riscatto. Difendiamo tutto questo, con un nuovo e più forte impegno. Ogni giorno”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
