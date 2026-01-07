Tricolore | Casellati ' ci ricorda l' orgoglio di essere italiani'
Oggi, in occasione della celebrazione del tricolore, Casellati sottolinea il ruolo della bandiera come simbolo dell’identità italiana. Rappresenta la nostra storia, i valori condivisi e il senso di appartenenza di una nazione che guarda al futuro con orgoglio e rispetto per le proprie radici. Un momento per riflettere sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e simbolico che unisce gli italiani.
Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo la nostra bandiera, simbolo della nostra identità, della nostra storia e del nostro futuro. Un Tricolore che ci rappresenta tutti e ci ricorda l'orgoglio di essere italiani". Lo scrive sui social il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
