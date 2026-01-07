Tricolore | Casellati ' ci ricorda l' orgoglio di essere italiani'

Oggi, in occasione della celebrazione del tricolore, Casellati sottolinea il ruolo della bandiera come simbolo dell’identità italiana. Rappresenta la nostra storia, i valori condivisi e il senso di appartenenza di una nazione che guarda al futuro con orgoglio e rispetto per le proprie radici. Un momento per riflettere sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e simbolico che unisce gli italiani.

