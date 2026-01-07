Tricolore 229 anni | celebrazione a Ruvo di Puglia Fu esibito la prima volta a Reggio Emilia

Il tricolore italiano, simbolo di unità e identità, compie 229 anni. La sua prima esibizione risale al 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, segnando un momento storico per il Paese. Oggi, questa bandiera rappresenta i valori e la storia dell’Italia, celebrando la sua lunga tradizione e il senso di appartenenza condiviso da tutti i cittadini.

La bandiera verde, bianca e rossa venne esposta la prima volta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. Oggi in Italia si celebra il tricolore. —– Di seguito il comunicato: Invito alla Celebrazione del 229º Anniversario del Tricolore L’associazione dei Bersaglieri di Ruvo di Puglia è lieta di invitare la cittadinanza alla solenne manifestazione in onore del 229º anniversario della nascita del nostro amato Tricolore, simbolo di unità e identità nazionale. Data: 7 gennaio Ora: 19.00 Luogo di partenza: Parco Belvedere – Ruvo di Puglia Il corteo, aperto dalla prestigiosa Fanfara dei Bersaglieri di Massafra (Taranto), percorrerà Estramurale Pertini, Via Caprera, Via Corato e i corsi principali della città, concludendosi in Piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tricolore, 229 anni: celebrazione a Ruvo di Puglia Fu esibito la prima volta a Reggio Emilia Leggi anche: 229 anni fa nasceva la bandiera italiana: Lugo celebra Compagnoni, uno dei 'padri' del Tricolore Leggi anche: Godwin si è esibito in Italia per la prima volta. L’artista si racconta a 361 Magazine | L’intervista La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 229 anni fa nasceva la bandiera italiana: Lugo celebra Compagnoni, uno dei 'padri' del Tricolore; Tricolore, 229 anni: celebrazione a Ruvo di Puglia; Reggio Emilia celebra il 229° anniversario del Tricolore; Reggio Emilia celebra il 229° anniversario del Primo Tricolore e la giornata nazionale della bandiera. Reggio Emilia celebra il 229° anniversario del Primo Tricolore e la giornata nazionale della bandiera - Mercoledì 7 gennaio Reggio Emilia festeggerà il 229esimo anniversario della nascita del Tricolore con un programma di eventi pensato per celebrare la bandiera nazionale e coinvolgere la cittadinanza, ... nextstopreggio.it

Pordenone celebra la Giornata del Tricolore: 229° anniversario con corteo e premiazioni scolastiche - A Pordenone il 6 gennaio sfilata del Tricolore, premiazioni scolastiche e celebrazioni per il 229° anniversario della bandiera italiana. nordest24.it

Reggio Emilia celebra il 229° anniversario del Tricolore - Mercoledì 7 gennaio Reggio Emilia festeggerà il 229esimo anniversario della nascita del Tricolore con un programma di eventi pensato per celebrare la bandiera nazionale e coinvolgere la cittadinanza, ... nextstopreggio.it

Verde, bianco e rosso: 229 anni di storia, identità e valori condivisi. Il Tricolore non è solo memoria, é un impegno quotidiano per democrazia e libertà, é un patriottismo che guarda al futuro e si misura anche in Europa. Per portare il meglio dell’Italia oltre i conf - facebook.com facebook

