Treno cancellato e ritardi nella mattinata mercoledì nero per i pendolari bergamaschi

Mercoledì mattina difficile per i pendolari bergamaschi, con numerosi treni cancellati o in ritardo. Il primo giorno di rientro dalle vacanze natalizie ha visto disagi diffusi in stazione, creando disservizi e disagi per chi si sposta quotidianamente. La situazione evidenzia le criticità del servizio ferroviario locale, richiedendo attenzione e interventi mirati per migliorare l’affidabilità dei trasporti pubblici.

IN STAZIONE. Il primo giorno al rientro dalle vacanze natalizie è cominciato tra ritardi di moltissimi treni. La testimonianza: «Avevo una riunione a Basilea alle 11, ma alla fine arriverò alle 13 facendo tre cambi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treno cancellato e ritardi nella mattinata, mercoledì nero per i pendolari bergamaschi Leggi anche: Guasto sulla Roma–Napoli via Formia: mattinata difficile per i pendolari. Ritardi anche di 80 minuti Leggi anche: Treno cancellato, studenti e pendolari a piedi: caos sulla linea per Milano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Treni fermi e ritardi fino a 330 minuti: Puglia isolata, stazioni in tilt e caos rientri La circolazione ripristinata dopo 18 ore; Treni. Altra mattinata nera sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio; Treni, guasto sulla Pescara-Bari: ritardi fino a 330 minuti per Frecce e Intercity. E intanto aumentano i prezzi degli abbonamenti; Guasto ai binari tra Salerno e Reggio Calabria, circolazione dei treni in tilt e ritardi di oltre 100 minuti. Treno cancellato e ritardi nella mattinata, mercoledì nero per i pendolari bergamaschi - Il primo giorno al rientro dalle vacanze è cominciato tra i ritardi di moltissimi treni. ecodibergamo.it Caos treni dopo i lavori: mattinata nera per i pendolari del Luino–Milano - Ripresa della circolazione dopo lo stop per il quarto binario Rho–Parabiago, ma tra cancellazioni e ritardi scoppia la protesta ... laprovinciadivarese.it

Treni. Guasti sulla linea Lecco-Sondrio, ancora ritardi e cancellazioni - Mattinata difficile per i pendolari per problemi tra le stazioni di Lecco e Sondrio. msn.com

Per un ritardo nella preparazione del treno, il treno 18849 (PRATO-CHIUSI) è cancellato da PRATO a FIRENZE CASTELLO, viaggiatori con treno 18847. #treni x.com

SERATA DI VIGILIA AMARA Gruppo di ragazzi va a Foggia per trascorrere la vigilia in centro ma il ritorno diventa un incubo, treno cancellato. L'ira dei genitori - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.