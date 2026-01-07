Tremezzina ricorda il beato Olivelli medaglia d’oro al valore militare

Tremezzina si appresta a ricordare Teresio Olivelli, partigiano decorato con la Medaglia d’Oro al valor militare nel 1945 e riconosciuto come beato dalla Chiesa cattolica. Questa giornata intende onorare la sua figura e il suo impegno, sottolineando il ruolo di Olivelli come simbolo di coraggio e testimonianza di fede. Un momento di riflessione per tutta la comunità locale.

Tremezzina si prepara a celebrare una giornata in memoria di Teresio Olivelli, partigiano Medaglia d'Oro al valor militare nel 1945 e venerato come beato dalla Chiesa cattolica. Nato a Bellagio il 7 gennaio 1916, morì nel campo di Hersbruck in Germania il 17 gennaio 1945, in seguito a un calcio ricevuto due settimane prima da un kapò polacco che lo ridusse in fin di vita. Il momento a lui dedicato dall'Anpi Sezione Lario Occidentale, e sezioni di Dongo e Como, dall' Associazione Nazionale Alpini, assieme alla Parrocchia di San Lorenzo di Tremezzo e il Comune di Tremezzina, celebra i 110 anni dalla nascita e gli 81 anni dalla morte.

