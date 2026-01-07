Tremestieri la soluzione di Sciacca | trappola per sedimenti per sbloccare il porto e liberare la città
Tremestieri, la soluzione di Sciacca, rappresenta una trappola per sedimenti pensata per sbloccare il porto e favorire la riapertura della navigazione. La sua efficacia è al centro del dibattito, mentre Messina attende segnali concreti sul futuro dell’infrastruttura, ancora in fase di sviluppo. La questione rimane cruciale per il rilancio economico e la mobilità della città.
Messina resta in bilico sul futuro del porto di Tremestieri, la principale infrastruttura strategica attualmente in costruzione. Tra ritardi, cantieri fermi e comunicazioni discordanti, l’opera rischia di trasformarsi nell’ennesima incompiuta, con gravi ripercussioni sul traffico cittadino e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Porto di Tremestieri incompiuto, Sciacca denuncia il divario tra proclami ambientali e realtà urbana
Leggi anche: Porto di Tremestieri, un’emergenza senza fine: il Comitato La Nostra Città chiede chiarezza sui ritardi
Porto di Tremestieri, Sciacca: “sulla variante basta con questa pantomima. La soluzione c’è, se solo lo si volesse” - “Si continua a parlare della grande infrastruttura strategica del Porto di Tremestieri e si apprende, dagli organi di stampa locali, che sarebbe necessaria una variante in corso d’opera. strettoweb.com
C’è un problema col porto di Tremestieri - E infatti, il forte vento e una violenta risacca del moto ondoso, hanno determinato giorni fa l’interruzione delle corse dal ... letteraemme.it
“Sul porto di Tremestieri insabbiato Basile batta un colpo” - MESSINA – Sulla vicenda del porto di Tremestieri, i consiglieri comunali del Partito democratico di Messina presentano un’interrogazione urgente al sindaco Federico Basile. msn.com
CL parrucchiere & Estetica. Tyla · CHANEL. Ombre Color® è la soluzione Tecnica anti-ricrescita Schiariture delicate a bassi volumi Adatta a ogni tipo di colore Capelli setosi e ristrutturati Via Carnazza 77B – Tremestieri Etneo (zona Canali - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.