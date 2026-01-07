Tre rapinatori assaltano bar e portano via 70 euro Ma prima di scappare distruggono tutto

Nella periferia di Maddaloni, lungo l’Appia, si è verificato un episodio di rapina in un bar, dove tre malviventi hanno portato via 70 euro e causato ingenti danni prima di fuggire. L’evento, avvenuto ieri mattina nella zona di Montedecoro, ha generato preoccupazione tra la comunità locale. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Momenti di forte tensione ieri mattina nella zona di Montedecoro, alla periferia di Maddaloni, lungo l’Appia al confine con Cervino. Un bar molto frequentato dai residenti, il bar Eolo, è stato preso di mira da tre rapinatori entrati in azione in pochi, concitati istanti.I malviventi sono. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

