Tre rapinatori assaltano bar e portano via 70 euro Ma prima di scappare distruggono tutto

Nella periferia di Maddaloni, lungo l’Appia, si è verificato un episodio di rapina in un bar, dove tre malviventi hanno portato via 70 euro e causato ingenti danni prima di fuggire. L’evento, avvenuto ieri mattina nella zona di Montedecoro, ha generato preoccupazione tra la comunità locale. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

