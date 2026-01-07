Trasporto sociale la Commissione fa il punto su continuità del servizio voucher e nuovo affidamento

La Commissione Politiche Sociali, guidata da Massimo Cilenti, ha esaminato l’attuale stato del trasporto sociale, focalizzandosi sulla fase transitoria, sui voucher e sulle future modalità di affidamento del servizio. Durante l'incontro, sono stati analizzati gli aspetti organizzativi e le prospettive di riorganizzazione, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nel servizio offerto ai cittadini.

La Commissione Politiche Sociali, presieduta da Massimo Cilenti, ha proseguito oggi il confronto sul servizio di trasporto sociale, facendo il punto sulla fase transitoria attualmente in corso e sulle prospettive di riorganizzazione complessiva del servizio. Sono intervenuti l'assessora al Welfare Chiara Marciani e il Garante delle persone con disabilità del Comune di Napoli Maurizio Bertolotto. Come già illustrato in una precedente riunione, il trasporto sociale si articola in tre segmenti: trasporto scolastico per alunni con disabilità, trasporto riabilitativo verso i centri di cura e trasporto occasionale, aperto anche alle persone anziane.

