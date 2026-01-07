Trasporto pubblico Bene i treni Minuetto ma l’Umbria non brilla | L’offerta è limitata

L’indagine Istat sul Benessere equo e sostenibile evidenzia un’offerta limitata nel trasporto pubblico in Umbria. Mentre i treni Minuetto sono apprezzati, la domanda rimane contenuta e la soddisfazione discreta. La situazione riflette le sfide di un sistema che necessita di miglioramenti per rispondere alle esigenze dei cittadini e favorire una mobilità più efficace e sostenibile nella regione.

Offerta limitata, domanda contenuta e discreto grado di soddisfazione. E' la fotografia del trasporto pubblico in Umbria che effetua l'Istat nell'indagine annuale sul Benessere equo e sostenibile dei territori. Analisi che all'indomani dell'inaugurazione dei treni Minuetto, rende l'idea su quale sia la situazione del trasporto urbano. La nostra regione, dunque, registra 1.856 posti-chilometri offerti dal trasporto pubblico locale per abitante, un valore nettamente inferiore alla media italiana che è di 4.623. Il dato colloca la regione nelle ultime posizioni del ranking nazionale, ben distante dalle realtà più dotate come la Lombardia (oltre 11 mila posti-km) o il Lazio (6.

