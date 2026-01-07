Trasporti Casillo | Subito al lavoro per un servizio ferroviario efficiente e affidabile

Casillo si impegna a garantire un servizio ferroviario efficiente e affidabile, dedicandosi immediatamente a migliorare la qualità del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è offrire soluzioni sicure, puntuali e accessibili sia per pendolari che per turisti, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla mobilità quotidiana. L’attenzione è rivolta a garantire un servizio di alto livello, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di favorire una mobilità più efficace e responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Subito a lavoro per garantire un trasporto pubblico locale efficiente e affidabile per pendolari e turisti. Questa mattina ho avuto un lungo e proficuo confronto con il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e i vertici della società che gestisce il servizio di trasporto su ferro. Un primo incontro in linea con le priorità indicate dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, con l'obiettivo di avviare immediatamente un percorso concreto finalizzato al miglioramento del servizio di trasporto" – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania.

