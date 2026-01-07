Trasferito dal Cpr di Milano in Albania poi scomparso nel nulla | mistero sul destino di un uomo con problemi psichiatrici
Un giovane senegalese di 27 anni, trattenuto per nove mesi nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano, è scomparso misteriosamente dopo il trasferimento in Albania. La sua vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei diritti delle persone con problemi psichiatrici in situazioni di detenzione e rimpatrio. Restano ignoti i motivi e le circostanze della sua scomparsa, che rappresenta un caso ancora aperto e da approfondire.
Mistero sul destino di un giovane di 27 anni del Senegal, trattenuto per 9 mesi nel Cpr di Milano e di cui ora non si sa più nulla. Per cercare di far luce sulla vicenda, Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra, ha depositato un question time al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
