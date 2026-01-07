Trasferito dal Cpr di Milano in Albania poi scomparso nel nulla | mistero sul destino di un uomo con problemi psichiatrici

Un giovane senegalese di 27 anni, trattenuto per nove mesi nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano, è scomparso misteriosamente dopo il trasferimento in Albania. La sua vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei diritti delle persone con problemi psichiatrici in situazioni di detenzione e rimpatrio. Restano ignoti i motivi e le circostanze della sua scomparsa, che rappresenta un caso ancora aperto e da approfondire.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.