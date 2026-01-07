Trapianto di pelle? Solo il primo passo Cosa succede adesso ai ragazzi ustionati a Crans Montana

Il trapianto di pelle rappresenta spesso il primo intervento nel percorso di recupero per i ragazzi ustionati. A Crans Montana, undici giovani coinvolti nella tragedia sono ora sotto cure specialistiche presso l’ospedale Niguarda di Milano, uno dei principali centri italiani per il trattamento delle ustioni gravi. Di seguito, si approfondisce cosa comporta il percorso post-trapianto e le fasi successive per i pazienti.

Undici ragazzi feriti nella strage di Crans Montana sono attualmente ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, uno dei principali centri di riferimento italiani per il trattamento delle ustioni gravi. Le loro condizioni hanno riportato l’attenzione su un ambito medico altamente specialistico, spesso poco conosciuto, che richiede interventi rapidi, complessi e ripetuti nel tempo. In caso di ustioni profonde, infatti, il fattore tempo è determinante: intervenire chirurgicamente nelle prime fasi può fare la differenza tra una guarigione possibile e il rischio di complicanze gravissime, come le infezioni e la sepsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

