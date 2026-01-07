Tragico malore sulla A20 | muore un uomo all’uscita della galleria Telegrafo

Un uomo di 79 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre percorreva l’autostrada A20 in direzione Palermo, all’uscita della galleria Telegrafo. L’incidente ha causato disagi al traffico e ha portato all’intervento delle autorità. La notizia sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute durante i viaggi e di adottare le necessarie precauzioni alla guida.

Un malore improvviso alla guida ha causato la morte di un uomo di 79 anni mentre percorreva l'autostrada A20 in direzione Palermo. Il conducente si è fermato all'uscita della galleria Telegrafo, ma nonostante l'intervento immediato dei sanitari del 118, non è stato possibile salvarlo.

