Tragedia sfiorata alla Dakar si ritrova davanti un'influencer | la prontezza del pilota evita il dramma
Durante una tappa della Dakar 2026, un’influencer si avvicina troppo alla traiettoria di un veicolo in gara, rischiando di causare un incidente. La pronta reazione del pilota ha evitato il peggio, dimostrando attenzione e rapidità in situazioni di pericolo. Un episodio che ricorda l’importanza della sicurezza e della vigilanza durante eventi di grande afflusso e spettacolo.
Durante una tappa della Dakar 2026, una spettatrice VIP si avvicina troppo alla traiettoria di una vettura in gara per filmarla. Il pilota Romain Dumas evita l'impatto con una sterzata decisiva. Il video fa il giro dei social e riaccende il tema della sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
