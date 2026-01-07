Tragedia sfiorata alla Dakar si ritrova davanti un'influencer | la prontezza del pilota evita il dramma

Durante una tappa della Dakar 2026, un’influencer si avvicina troppo alla traiettoria di un veicolo in gara, rischiando di causare un incidente. La pronta reazione del pilota ha evitato il peggio, dimostrando attenzione e rapidità in situazioni di pericolo. Un episodio che ricorda l’importanza della sicurezza e della vigilanza durante eventi di grande afflusso e spettacolo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.