Tragedia nel giorno dell' Epifania ritrovato in casa senza vita il corpo della 53enne Antimina Cesarano
Nella giornata dell'Epifania, si è verificato un tragico episodio ad Osimo, dove è stato trovato senza vita il corpo di Antimina Cesarano, 53 anni. Il decesso, avvenuto in casa, sembra essere stato causato da un malore improvviso, che non ha lasciato spazio a soccorsi tempestivi. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa, ancora oggetto di indagini per chiarire le cause del decesso.
OSIMO – Il malore, fatale, l’ha colta tra le mura di casa, senza avere neppure il tempo di chiedere aiuto. Tragedia nel giorno dell’Epifania, quando il corpo di Antimina Cesarano, 53 anni, è stato ritrovato senza vita all’interno del suo appartamento in via Marco Polo, nel comune di Osimo. A dare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
