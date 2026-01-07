Tragedia nel giorno dell' Epifania ritrovato in casa senza vita il corpo della 53enne Antimina Cesarano

Nella giornata dell'Epifania, si è verificato un tragico episodio ad Osimo, dove è stato trovato senza vita il corpo di Antimina Cesarano, 53 anni. Il decesso, avvenuto in casa, sembra essere stato causato da un malore improvviso, che non ha lasciato spazio a soccorsi tempestivi. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa, ancora oggetto di indagini per chiarire le cause del decesso.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.