Tragedia nel giorno dell' Epifania ritrovato in casa il corpo senza vita della 53enne Antimina Cesarano

Nella giornata dell’Epifania, si è verificata una tragedia a Osimo con il ritrovamento del corpo senza vita di Antimina Cesarano, 53 anni. La donna è deceduta a causa di un malore improvviso, avvenuto all’interno della sua abitazione, senza possibilità di chiedere soccorso. La comunità è sconvolta da questo lutto improvviso, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del decesso.

OSIMO – Il malore, fatale, l’ha colta tra le mura di casa, senza avere neppure il tempo di chiedere aiuto. Tragedia nel giorno dell’Epifania, quando il corpo di Antimina Cesarano, 53 anni, è stato ritrovato senza vita all’interno del suo appartamento in via Marco Polo, nel comune di Osimo. A dare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

