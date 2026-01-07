Tragedia nel giorno dell' Epifania ritrovato in casa il corpo senza vita della 53enne Antimina Cesarano

Nella giornata dell’Epifania, si è verificata una tragedia a Osimo con il ritrovamento del corpo senza vita di Antimina Cesarano, 53 anni. La donna è deceduta a causa di un malore improvviso, avvenuto all’interno della sua abitazione, senza possibilità di chiedere soccorso. La comunità è sconvolta da questo lutto improvviso, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del decesso.

