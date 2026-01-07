tragedia in italia 13enne trovato morto dalla mamma la scena atroce in strada

Una tragedia ha sconvolto la periferia di Viterbo, dove una ragazza di 13 anni è stata trovata senza vita dalla madre. La scena, apparsa subito come un grave episodio, ha suscitato grande commozione e interrogativi tra la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa perdita improvvisa.

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito la periferia di Viterbo, assumendo con il passare delle ore i contorni di un doloroso giallo. Un ragazzo di 13 anni, di origini ucraine, è stato trovato senza vita nella notte in via Palmanova, riverso sull’asfalto sotto la finestra della sua abitazione. A fare la drammatica scoperta è stata la madre che, accortasi della finestra aperta, si è affacciata e ha visto il corpo del figlio a terra, tre piani più in basso. Una scena che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e l’intervento dei soccorsi, rivelatisi purtroppo inutili. In un primo momento, la vicenda ha presentato diversi elementi di incongruenza che hanno spinto gli investigatori a muoversi con estrema cautela. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

