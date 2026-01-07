A Viterbo, nel quartiere Paradiso, si è verificata una tragica perdita: un ragazzo di 13 anni è deceduto dopo essere caduto dal terzo piano di un edificio in via Palmanova. L’incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.

Dramma nel quartiere Paradiso, in via Palmanova. Profondo sgomento a Viterbo, dove un ragazzo di 13 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla finestra del terzo piano di un palazzo situato in via Palmanova, nel quartiere Paradiso. Il drammatico episodio si è verificato nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, sconvolgendo l'intera comunità. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. L'allarme è scattato intorno alle 3:30 del mattino. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

© Dayitalianews.com - Tragedia a Viterbo: 13enne muore dopo una caduta dal terzo piano

