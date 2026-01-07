Tragedia a Crans Montana minuto di raccoglimento anche nelle scuole campane

A Crans Montana si è verificata una tragedia che ha coinvolto la comunità locale. Anche nelle scuole campane, in segno di rispetto e solidarietà, questa mattina alle 10 è stato osservato un minuto di silenzio, nel primo giorno di ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime e riflettere sulla situazione.

Anche nelle scuole salernitane, questa mattina alle 10, nel primo giorno di riavvio delle attività didattiche dopo la pausa natalizia, è stato osservato un minuto di raccoglimento. A chiederlo, con un'apposita circolare era stato, all'indomani della tragedia avvenuta nella notte dì Capodanno, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per esprimere il cordoglio e la solidarietà alle famiglie delle vittime dell'incendio nella discoteca di Crans Montana, in Svizzera. Al liceo scientifico statale Francesco Severi di Salerno, su iniziativa della professoressa Paola Brandi, in alcune classi è stata promossa con i ragazzi anche una riflessione sulla percezione di sicurezza degli adolescenti, sulla loro capacità di risposta.

Strage di Crans-Montana, giornata di lutto: oggi i funerali delle vittime italiane - Montana: oggi l’ultimo saluto ai giovani vittime italiane tra Milano, Roma, Bologna, Genova e Lugano. notizie.it

Tragedia di Crans-Montana, minuto di silenzio nelle scuole il 7 gennaio nel giorno dei funerali di cinque vittime - Oggi, mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans- tecnicadellascuola.it

Dà un profondo dispiacere vedere come la tragedia di Crans-Montana si sia trasformata, anche se solo in alcuni momenti e solo su alcune testate soprattutto italiane, in un’occasione per fare dei paragoni fuori luogo fra Svizzera e Italia o per dare suggerimenti - facebook.com facebook

Mi ricordo quelli che dicevano in TV, subito dopo la tragedia di Crans-Montana, che in Svizzera non c'erano regole sulla sicurezza dei locali, a differenza dell'Italia. Avevo scritto in un mio articolo ( editorialedomani.it/fatti/crans-mo…) che le regole ci sono anch x.com

