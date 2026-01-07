Traffico Roma del 07-01-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma alle ore 19:30 del 7 gennaio 2026 mostra un miglioramento generale. Si registrano code principalmente sul Raccordo Anulare tra svincolo A24 e la Prenestina, e sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria, in entrambe le direzioni. Le recenti condizioni meteorologiche hanno causato chiusure e deviazioni, come sulla Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario, e sulla via Appia tra Ciampino e Frattocchie. Per

Luceverde Roma Bentrovati decisamente migliorato il traffico sul Raccordo Anulare al momento si registrano code solo in carreggiata interna tra svincolo A24 e la Prenestina file che troviamo sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni e verso lo stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana a causa del maltempo di questi giorni chiusa la via Salaria per il cedimento di un muro tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est il traffico viene deviato su via di Tor Fiorenza in via Trionfale per uno smottamento si viaggia su carreggiata ridotta all'altezza di via Pier Paolo Pasolini inevitabili le ripercussioni al traffico di zona chiusa poi via Edmondo De Amicis a scopo precauzionale in seguito al maltempo che reso la sede stradale scivolosa per allagamenti dei Sottopassi chiusa via Appia tra Ciampino e Frattocchie nelle due direzioni le complanari vengono utilizzate per correre il traffico ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2026 ore 19:30 Leggi anche: Traffico Roma del 07-01-2026 ore 07:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 07:30 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Previsioni traffico-meteo weekend 2-4 Gennaio 2026; Maltempo a Roma, la conta dei danni (anche alle aziende). Resta l'allerta sull'Aniene; Previsioni traffico Capodanno 2026. Traffico Roma del 07-01-2026 ore 07:30 - Luceverde Roma sul grande raccordo anulare per traffico intenso tra la via Casilina è la via Appia altri file sull'intero percorso del tratto Urbano ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 07-01-2026 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ancora critica la situazione in diversi quartieri dopo le forti ... romadailynews.it

Traffico a Roma, per battere gli ingorghi ecco il piano per ottenere più corsie preferenziali: rete da 180 chilometri - «Via al piano per 180 chilometri di corsie preferenziali», la chiave per rimettere in moto una città rimasta ingolfata nel traffico. roma.corriere.it

#Roma #viabilità Zona a traffico limitato centrale, sono tornati gli orari abituali x.com

Colosseo nel traffico (Roma). Nikon D810 24 70 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.